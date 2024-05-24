SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 19:17 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 19:17

İZLE I 8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışında hayatını kaybetti

Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

8 yaşındaki Eftalyadan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışında hayatını kaybetti
8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışında hayatını kaybetti

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Trafik magandasının tehlikeli motosiklet yolcuğu kamerada! İşte o anlar...
24.05.2024Cuma
İZLE I Erzincan İliç'teki maden faciası! Bilirkişi raporu tamamlandı
24.05.2024Cuma
İZLE I Van'da pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip kuyumcudan 3 milyonluk vurgun yaptılar
24.05.2024Cuma
İZLE I Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi paketlendi
24.05.2024Cuma
Denizde kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
24.05.2024Cuma
Bunlar da Var
ÖZEL I ZTK şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı 00:20
Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı!
24.05.2024Cuma
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada panik anları kamerada 02:33
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada panik anları kamerada
24.05.2024Cuma
Sivas İmranlı kaza haberi: Kamyonet otomobil ile çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı! 01:01
İmranlı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
24.05.2024Cuma
İZLE I Beşiktaş 3-2 Trabzonspor ÖZET 11:06
İZLE I Beşiktaş 3-2 Trabzonspor (ÖZET)
24.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA