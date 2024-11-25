PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da katliam: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Haberler Yaşam Videoları

İstanbul'da katliam: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 12:26

İSTANBUL'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan Bahtiyar Aladağ intihar ederek aynı silahla yaşamına son verdi. Aladağ'ın ulaşılamayan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedeni ise Büyükçekmece Gölü kenarında bulundu. Olay, Pazar günü saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'a (30) yanında bulunan silah ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket Aladağ ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya'da yoğun kar yağışı!
25.11.2024Pazartesi
2025 zam oranları için geri sayım! İşte son durum
25.11.2024Pazartesi
24 ilde turuncu ve sarı alarm! İşte detaylar...
25.11.2024Pazartesi
Yurtta yoğun kar ve tipi! A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı
25.11.2024Pazartesi
İstanbul'da haftanın mesai gününde trafik yoğunluğu!
25.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada 04:59
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada
24.11.2024Pazar
Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü 01:46
Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü
24.11.2024Pazar
Antalya Havalimanı’ndaki yangınla ilgili bakanlıktan açıklama 00:19
Antalya Havalimanı'ndaki yangınla ilgili bakanlıktan açıklama
24.11.2024Pazar
Antalya havalimanında motoru yanan uçak tahliye edildi: 89 yolcu kurtarıldı 00:10
Antalya havalimanında motoru yanan uçak tahliye edildi: 89 yolcu kurtarıldı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA