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İstanbul'da kar yağışı hazırlığı başladı

İstanbul'da kar yağışı hazırlığı başladı
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Meteorolojiden gelen İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısının ardından hazırlıklara başlandı. Şehrin bazı bölgelerine kar küreme araçları yerleştirilirken, D-100'e de tuz çuvalları koyuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından İstanbul'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. D-100 Karayolu'nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından kar yağışı yurdun farklı noktalarını etkilemeye başladı.

Meteoroloji aynı uyarıyı İstanbul için de yaptı. Uyarının ardından kent genelinde kar hazırlıkları başladı. Kentin belirli noktalarında kar küreme araçları hazır şekilde beklemeye başladı. D-100 Karayolu'nun kenarlarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Büyükçekmece rampasında bekleyen kar küreme araçları görüntülendi.

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