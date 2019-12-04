İstanbul'da facia ucuz atlatıldı! Yolcu minibüsü cayır cayır yandı 04.12.2019 11:23

İstanbul Arnavutköy'de yolcu taşıyan bir minibüs bir anda alev alarak cayır cayır yandı. İçerisi tıklım tıklım yolcu dolu olan minibüsün şoförünün uyarısı üzerine yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı. Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.