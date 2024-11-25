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İstanbul’da ev ev dolaşıp katliam yaptı! Komşuları korkunç olayı böyle anlattı
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İstanbul’da ev ev dolaşıp katliam yaptı! Komşuları korkunç olayı böyle anlattı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 12:56

İstanbul Avcılar'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar etmişti. Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenilirken polis ekiplerine bilgi veren akrabaları "Olayın sebebini bilmiyoruz ama Aladağ uyuşturucu bağımlısıydı" dedikleri öğrenildi. Yaşanan cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu bilgisi söylenirken, olayla ilgili kan donduran korkunç detaylar da ortaya çıktı. Katilin eşi Sevim Aladağ'ın ve çiftin çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da cansız bedenleri göl kenarında bulundu. Bulunan cesetlerin ardından onları da Bahtiyar Aladağ'ın katlettiği değerlendiriliyor.

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