Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da ele geçirilen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi

İstanbul’da ele geçirilen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi

İstanbul’da ele geçirilen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi
01.04.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:55
Sahile inen yamaç paraşütçüsü...
Yaşam 00:59
Lüks cipte intihar etmek...
Yaşam 02:47
Kayseri'de feci yangın
Yaşam 00:43
Sarıyer’de park halindeki iş...
Yaşam 01:31
Arkadaşını vurduktan sonra...
Yaşam 03:32
Trabzon'da yaşanan heyelan...
Yaşam 00:50
Güpegündüz motosiklet...
Yaşam 02:04
Mahalleyi mesken tutan...
Yaşam 02:20
Zincirleme trafik kazasında 3...
Yaşam 00:49
İstanbul Çekmeköy'de korkunç...
Yaşam 00:36
Sipariş götüren kurye...
Yaşam 02:35
2 kişinin silahlı saldırıya...

İstanbul’da, güvenlik güçlerince bu yıl içinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte mamullerden oluşan 240 ton ürün imha edildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince sene başından bu yana yapılan operasyonlarda 240 ton ağırlığında sahte alkol, kaçak sigara, puro ve tütün mamulleri ele geçirilmişti. Bu yıl içinde yapılan 70 farklı operasyonda ve denetimlerde ele geçirilen kaçak ürünler, Kocaeli’deki imha merkezine nakledildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkililer ve belediye birimlerinden oluşan heyetlerin de hazır bulunduğu imha işleminde 20 kamyondan oluşan 240 ton kaçak ve sahte ürünün imha edildiği aktarıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA