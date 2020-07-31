İstanbul Tuzla'daki kurban pazarında ortalık karıştı! Kurban etini paylaşamayan iki grup...

31.07.2020 12:50

İstanbul Tuzla’daki bir kurban pazarında iki grup arasında kavga çıktı. Ellerindeki kurban bıçakları ile dehşet saçan grupların kurban etini paylaşamadıkları ortaya çıktı. Söz konusu kavgada 3 kişi yaralanırken tüm aile üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.