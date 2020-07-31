Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul Tuzla'daki kurban pazarında ortalık karıştı! Kurban etini paylaşamayan iki grup...

İstanbul Tuzla'daki kurban pazarında ortalık karıştı! Kurban etini paylaşamayan iki grup...

İstanbul Tuzla'daki kurban pazarında ortalık karıştı! Kurban etini paylaşamayan iki grup...
31.07.2020 12:50

İstanbul Tuzla’daki bir kurban pazarında iki grup arasında kavga çıktı. Ellerindeki kurban bıçakları ile dehşet saçan grupların kurban etini paylaşamadıkları ortaya çıktı. Söz konusu kavgada 3 kişi yaralanırken tüm aile üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.


Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşam Videoları