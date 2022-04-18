İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı

İstanbul'da hafta boyunca sürmesi beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50'yi geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağmurlu hava ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinde de İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanan vatandaşlar mesailerine yetişmek için yoğun insan ve araç trafiği oluşturdu.