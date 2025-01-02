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İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 00:55 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 01:03

Adıyaman’da, gece saatlerinde iş yerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Caddesi yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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