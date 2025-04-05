PODCAST CANLI YAYIN
İş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Haberler Yaşam Videoları

İş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 18:35

Bahçelievler'de iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki 3 mahallede yaşanan kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 30 Aralık 2024'te Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinin motosikletli iki şüpheli tarafından kurşunlanması olayının faillerinin suça sürüklenen çocuklar E.Ş. ve A.O. olduğu tespit edildi. İki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Polis, 21 Şubat'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir araca silahla ateş açtıktan sonra Şirinevler Mahallesi'ndeki iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilerin A.A, B.A. ve onlarla hareket eden suça sürüklenen çocuk M.Y. olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucu bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin, iş yeri sahiplerinden para istedikleri, alamayınca da kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası "iş yeri kurşunlama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.O, E.Ş, A.A. ve B.A. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, şüphelilerin iş yeri kurşunlama anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı
05.04.2025Cumartesi
Otomobille çarpışan ticari araç yola devrildi: 3 yaralı
05.04.2025Cumartesi
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama
05.04.2025Cumartesi
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
05.04.2025Cumartesi
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de bayram dönüşünde sağanak yağış: sürücülere uyarı
05.04.2025Cumartesi
Bunlar da Var
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti 04:17
CHP'li Özgür Karabat'ın delege pazarlığı videoda!
04.04.2025Cuma
İstanbul Kurnaköy’deki kaza anı kamerada! Otomobil tırın altına böyle girdi | VİDEO İZLE 00:08
İstanbul Kurnaköy’deki feci kaza kamerada!
05.04.2025Cumartesi
Kurnaköy gişelerinde can pazarı: Otomobil tırın altında ezildi 01:20
Kurnaköy gişelerinde can pazarı
05.04.2025Cumartesi
SON DAKİKA | Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! Son kez böyle gülümsemiş 02:13
Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı!
04.04.2025Cuma
CANLI YAYIN