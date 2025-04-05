İş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki 3 mahallede yaşanan kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 30 Aralık 2024'te Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinin motosikletli iki şüpheli tarafından kurşunlanması olayının faillerinin suça sürüklenen çocuklar E.Ş. ve A.O. olduğu tespit edildi. İki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Polis, 21 Şubat'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir araca silahla ateş açtıktan sonra Şirinevler Mahallesi'ndeki iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilerin A.A, B.A. ve onlarla hareket eden suça sürüklenen çocuk M.Y. olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucu bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin, iş yeri sahiplerinden para istedikleri, alamayınca da kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası "iş yeri kurşunlama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.O, E.Ş, A.A. ve B.A. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, şüphelilerin iş yeri kurşunlama anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.