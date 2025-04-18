İnegöl’de silahlı saldırı: Sürücü ağır yaralı

Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:49:52

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Serkan Y. (38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen bir motosikletten pompalı tüfekle defalarca ateş edildi.

Aracın ön ve arka camından içeri giren saçmalar, sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şüpheli ya da şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Serkan Y., can havliyle aracında yığıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçta hareketsiz yatan sürücüyü fark ederek durumu 112 ve polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Serkan Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.