Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! Ölümünden sorumlu tuttuğu Gökhan Argın konuştu

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bırakarak 5 katlı apartmanın en üst katından atlayıp yaşamına son verdi. Aynı gün gözaltına alınan Gökhan Argın (40) ifadesinde, Aleyna'nın oğlu Göktürk ile liseden arkadaş olduğunu, bir yıldır tanıdığını ve son 4 aydır da birliktelik yaşadığını öne sürerek, "Ayrılmak istedim ama her seferinde 'intihar ederim' diyerek beni tehdit etti" dedi. Argın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Aleyna'nın babası Kemal Ağgül de kızının 'intihar izlenimi' verilerek öldürüldüğünü söyledi.