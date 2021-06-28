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İçişleri Bakanlığı'ndan 'kademeli normalleşme' genelgesi! 1 Temmuz'dan işletmeler nasıl çalışacak? Nereler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan 'kademeli normalleşme' genelgesi! 1 Temmuz'dan işletmeler nasıl çalışacak? Nereler açık olacak?
28.06.2021 00:14
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. 1 Temmuz sonrasında Nargile servisi yine yapılamayacak. İşte tüm detaylar...


Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. 1 Temmuz sonrasında Nargile servisi yine yapılamayacak. İşte tüm detaylar...

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