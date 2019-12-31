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İçimizi ısıtan kare! Yavru köpeğe Mehmetçik şefkati

31.12.2019 16:17

Kar-kış demeden vatan nöbetinde olan Mehmetçik, donmak üzere olan yavru bir köpeğe çantasında yer açtı. Sosyal medyadan paylaşılan o fotoğraf görenlerin içini ısıttı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), vatan savunmasını ve mazlum halklara yardımı yaz kış fark etmeden ifa ederken, Mehmetçik'in fedakarlığı ve merhameti de göz dolduruyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Arazide göreve çıkan bir askerin, donmak üzere olan yavru köpeği çantasında taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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