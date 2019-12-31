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Diyarbakır’da kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

31.12.2019 16:26

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 974. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, bölgede delil çalışması yaptı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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