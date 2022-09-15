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İBB çevreyi böyle kirletiyor! Vatandaş o anları saniye saniye çekti: Atık su Kağıthane deresine döküldü

İBB çevreyi böyle kirletiyor! Vatandaş o anları saniye saniye çekti: Atık su Kağıthane deresine döküldü
15.09.2022 15:16

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CHP'li İBB'ye ait yol bakım aracı, Kağıthane'de bulunan Hasbahçe Parkı'ndaki Kağıthane Deresi'ne araçtaki siyah renkteki kirli sıvıyı dökerken yakalandı. O anları görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, İBB'nin dereyi kirlettiğini gösteren görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Yaşam Videoları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yol bakım aracının, Kâğıthane'deki Hasbahçe Parkı'ndaki Kâğıthane Deresi'ne siyah renkteki sıvıyı döktüğünü gösteren görüntüler ortaya çıktı. İBB'nin dereyi kirlettiği iddia edilen görüntüleri bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak sosyal medyadan paylaştı.

İBB YOL BAKIM ARACI KÂĞITHANE DERESİNE SİMSİYAH SUYU BOŞALTTI!
Vatandaş, İBB'ye ait yol bakım aracının simsiyah leş gibi suyu son bir haftada her gün gelerek dereye boşalttığını ifade edip isyan etti. Vatandaş şunları söyledi: Simsiyah suyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol bakım aracı, şimdi gördüğünüz gibi Hasbahçe'nin deresine boşaltıyor bu suyu. Biz burada her sabah yürüyüş yapıyoruz bu yolda. Her gün bu araçlar gelip bu şekilde dereye bu suları boşaltıyorlar. Gördüğünüz gibi simsiyah leş gibi bir su akıyor ya! Ya bunu her gün boşaltmaya başladılar son bir haftadır! Şu akan su şu an simsiyah leş gibi bir su boşalıyor ya. Sabah saat 9.30 şu anda!

ÖZTEKİN: CHP'Lİ İBB, ATIK VE ZARARLI SULARI DEREYE AKITIYOR. HALİÇ'İ KİRLETMEYİN!
Kâğıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin de İBB'nin Kâğıthane Deresi'ni kirlettiğini gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Öztekin, "CHP'li İBB, çocuklarımızın geleceğini en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor. 1994'ten günümüze Yüzyılın Çevre Projesi 'Boğaz'dan Kağıthane Deresi üzerinden Denizsuyu' verilerek Haliç tertemiz hale gelmişti. Haliç'i kirletmeyin! @istanbulbld" ifadelerini kullandı.

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