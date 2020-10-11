Hatay'daki korkunç yangında kan donduran sözler: "Gel burada şenlik var"

Hatay'da cuma sabahı ormanlık ilçede başlayan ardından 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, yangın sonrası ortaya çıkan manzara yürekleri burktu. Oğlunun yardımıyla hayatını kurtaran Emine Özdemir ise dışarı çıkarken iki gencin telefon konuşmasına şahit olduğunu ve gençlerden birinin "Gel gel burada şenlik var" dediğini aktardı.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz" diye konuştu.





"YANARAK ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORUZ"

Evi zarar gören bir diğer mahalle sakini, geri dönüşüm işçisi Veli Ayyıldız ise alevlerin bir anda evlerine ulaşmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kendilerini tahliye ederek başka bir bölgeye götürdüğünü söyledi. Geri döndüğünde ise evinin küle dönmüş odalarıyla karşılaştığını kaydeden Ayyıldız, hem maddi hem de manevi anlamda zarar gördüklerini dile getirdi. Yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ifade eden Ayıldız, "Yanarak ölmediğimize şükrediyoruz. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.



Öte yandan, yangını soğutma çalışmaları sürerken mahalle sakinlerinin yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların koşarak alevlerden kaçtığı ve bir kadının da otomobilin içinde yangını görüntülediği sırada ağladığı görüldü.