Haberler Video Hatay'daki fabrikada korkutan patlama!

Hatay'daki fabrikada korkutan patlama!

14.12.2019 15:18

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin olduğu bildirildi.


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