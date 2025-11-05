PODCAST CANLI YAYIN
Hakkari’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Hakkari’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Hakkari’de kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Erziki Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAH 468 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Erziki Köprüsü'nden dere yatağına düştü. Araçta sıkışan 2 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Bunlar da Var

Diyarbakır'da kasap dükkanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO
Diyarbakır'da kasap dükkanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO
Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!
Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!
Muğla Ula’da dehşet: 1 evi kundaklayıp 2 jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!
Muğla Ula’da dehşet: 1 evi kundaklayıp 2 jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!
MHP Grup toplantısı... Bahçeli ne mesajlar verdi?
MHP Grup toplantısı... Bahçeli ne mesajlar verdi?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle