Hakkari’de kamyonet Zap Suyu’na uçtu: 2 işçi öldü!

Hakkari'de kontrolden çıkan bir kamyonetin Zap Suyu'na uçması sonucu meydana gelen kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Araç kontrolden çıktı

Kaza, Hakkari'nin Seyir Tepesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Araçta bulunan 5 işçi ağır yaralandı.

İki işçi kurtarılamadı

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Macit Dayan ve Sıtkı Dayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.