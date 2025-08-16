Hakkari Yüksekova’da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA: 2 YARALI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 DD 056 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.