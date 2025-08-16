PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari Yüksekova’da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 DD 056 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

