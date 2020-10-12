Günün en acı haberi Antalya'dan geldi! 6 aylık bebek feci şekilde can verdi

Antalya Serik'te tarım işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu 6 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni incelemenin ardından cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangında Suriye uyruklu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kozağacı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Suriyeli çift, uyuyan 6 aylık bebeklerini kaldıkları konteyner barakada bırakarak sabah erken saatlerde seraya gitti. Bir süre sonra barakada henüz belirlenemeyen nedende yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savcı polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.