Giresun'da sel: Mursal Deresi taştı, şantiyeyi su bastı araçlar sürüklendi

Giresun’da etkili olan sağanak sonucu Mursal Deresi taştı, 22 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini sel suları bastı. Bölgede menfez yapımını sürdüren kamyon ve iş makinesi sel sularına kapılarak sürüklendi.
Giresun'da etkili olan sağanak sonucu Mursal Deresi taştı, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini sel suları bastı. Bölgede menfez yapımını sürdüren kamyon ve iş makinesi sel sularına kapılarak sürüklendi.