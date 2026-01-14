PODCAST CANLI YAYIN
Gece iş yerini kurşunladı sabah polise yakalandı: İşte o anlar!

Gece iş yerini kurşunladı sabah polise yakalandı: İşte o anlar!

Başakşehir'de husumetli olduğu kişinin iş yerinin önüne gece saatlerinde gelen bir kişi kollarını açıp bir şeyler söyledikten sonra silahla kafasını kaşıyıp iş yerine rastgele kurşun yağdırdı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken saldırgan sabah saatlerinde yakalandı.

İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Başak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin önüne gelerek peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerinin önüne gelip kollarını açarak bir şeyler söylediği, silahla kafasını kaşıdıktan sonra art arda ateş ettiği görüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu saldırganın S.S.İ. (25) olduğu belirlendi. Esenler'deki adresine düzenlenen baskında şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

CAN KAYBI YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Fethiyespor - Galatasaray: 0-2 | Barış Alper Yılmaz'ın golü
Fethiyespor - Galatasaray: 0-2 | Barış Alper Yılmaz'ın golü
Fethiyespor - Galatasaray: 0-1 | Abdülkerim Bardakcı'nın golü
Fethiyespor - Galatasaray: 0-1 | Abdülkerim Bardakcı'nın golü
Mauro Icardi'nin penaltı şanssızlığı
Mauro Icardi'nin penaltı şanssızlığı
Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü! - Video
Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü! - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle