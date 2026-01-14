Gece iş yerini kurşunladı sabah polise yakalandı: İşte o anlar!

İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Başak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin önüne gelerek peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerinin önüne gelip kollarını açarak bir şeyler söylediği, silahla kafasını kaşıdıktan sonra art arda ateş ettiği görüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu saldırganın S.S.İ. (25) olduğu belirlendi. Esenler'deki adresine düzenlenen baskında şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

CAN KAYBI YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.