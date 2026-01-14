Gece iş yerini kurşunladı sabah polise yakalandı: İşte o anlar!
Başakşehir'de husumetli olduğu kişinin iş yerinin önüne gece saatlerinde gelen bir kişi kollarını açıp bir şeyler söyledikten sonra silahla kafasını kaşıyıp iş yerine rastgele kurşun yağdırdı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken saldırgan sabah saatlerinde yakalandı.
İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI
Olay, Başak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin önüne gelerek peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti.
SALDIRI ANI KAMERADA
Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerinin önüne gelip kollarını açarak bir şeyler söylediği, silahla kafasını kaşıdıktan sonra art arda ateş ettiği görüldü.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucu saldırganın S.S.İ. (25) olduğu belirlendi. Esenler'deki adresine düzenlenen baskında şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.
CAN KAYBI YOK
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.