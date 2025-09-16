PODCAST CANLI YAYIN

Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası kamerada: Sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı | VİDEO

Gaziosmanpaşa'da 2 motosikletli yol verme tartışması yaşadıkları otomobil sürücüsüne sopayla saldırdı. Motosikletli iki kişinin sopalı saldırısına uğrayan otomobil sürücüsü, biber gazıyla kendini korudu. Sürücünün biber gazıyla kendisine saldıranları kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. Motosiklet sürücüleri, ellerindeki sopayla defalarca tartıştıkları sürücünün otomobiline vurdular. Kısa süre sonra otomobil sürücüsü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi. Otomobilden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranları kovaladı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

