Haberler Video Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet kamerada! Kadını yerlerde sürükleyip sopayla öldüresiye dövdü |Video
Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet kamerada! Kadını yerlerde sürükleyip sopayla öldüresiye dövdü |Video

Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet kamerada! Kadını yerlerde sürükleyip sopayla öldüresiye dövdü |Video

13.01.2020 10:57

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın” diye bağırdı. Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İşte İzleyenlerin içini acıtan dehşet anları...


Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine çılgına dönen şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.

Dehşet anları kameralara yansıdı
Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.

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