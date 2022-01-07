Gaziantep’te hasta yakınından doktora öldüresiye saldırı, doktorun kafasında mermer kırdılar

Gaziantep’te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan Dahiliye Uzmanı Dr. Sadık Oluk ölümden döndü. Mermer parçasıyla kafasına defalarca vurulan Oluk, “İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” dedi. Sağlıkçılara yönelik saldırılar son bulmazken bir saldırı haberi de Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geldi. İslahiye Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Sadık Oluk, bir hasta yakınının mermerli saldırısına uğradı. Hastanede korku dolu anlar yaşayan doktor Oluk’un kafasına defalarca mermer parçasıyla vuruldu. Öldüresiye darbelerin hedefi olan talihsiz doktorun kafasına 8 dikiş atıldı. Hasta yakınının dehşet saçtığı o anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan doktor Sadık Oluk, “İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” dedi.