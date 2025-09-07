FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay Pozantı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 68 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayan şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. Vatandaşa FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyleyip korkutarak evde para ve altınları istedi. Korkan vatandaş 693 bin lira para ve 600 bin lira değerenideki altınları eve gelen sahte polislere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Adana İl Jandarma ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden T.M.Y ve Y.E.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarfından tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.