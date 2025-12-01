Fenomenin gerçek yüzü ortaya çıktı: Cinayet hükümlüsü

SOSYAL MEDYADA DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Demir Evrensel kullanıcı adıyla halkın dini duygularını istismar eden şahsı takibe aldı. Yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde şüphelinin Ramazan Evrensal olduğu tespit edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, CİNAYET VE DİĞER SUÇLARDAN ARANIYORDU

Evrensal'ın 2006'da işlediği 2 cinayet nedeniyle 36 yıl 7 ay 12 gün, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca hakaret, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılık suçlarından da kaydı bulundu.

7 KİTAP YAZMIŞ, KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ

Polis, Evrensal'ın sahte isimle 7 kitap yazıp internet üzerinden sattığını ve son 2 yılda Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa'daki otellerde imza günü ve konferanslar düzenlediğini saptadı. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine ulaştığı ortaya çıktı.

VİLLASINDA OPERASYONLA YAKALANDI

Gülbahçesi Mahallesi'ndeki villada saklanan Evrensal, polisleri görünce pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak evin bahçesinden çıkamadan yakalandı. Operasyonda 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 34 bin 100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

EMNİYETTE İFADESİNİ VERDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evrensal, sağlık kontrolü sonrası gazetecilere, "Ben utanılacak bir şey yapmadım. Bana iftira atıyorlar" dedi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.