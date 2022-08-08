Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü

Fatih’te bir kadın tarafından evde beslenen pitbull cinsi köpekler, son 3 ayda 25 kediyi öldürdü. İki gün öncede 8 yavrusu olan bir kedinin köpekler tarafından öldürülmesine mahalleliler ve kedileri besleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan köpeklerin bir sokak kedisini öldürdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Fatih Yedikule Mahallesi Hamam Odaları Sokak’ta, bir binada tek başına yaşayan kadın tarafından beslenen pitbull cinsi köpekler, apartman sakinleri ve mahalleliyi rahatsız etmeye başladı. Mahallelinin iddiasına göre gündüz vakti dışarıya tasmasız ve ağızlıksız çıkarılan pitbull cinsi köpekler, sokaktaki kedileri öldürdü.