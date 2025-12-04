Eyüpsultan’da iki araç alevlere teslim oldu: O anlar kamerada!

SOKAKTA GECE YARISI ALEV PANİĞİ

Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak'ta saat 23.30 sıralarında park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler, hemen arkasında bulunan başka bir araca da sıçradı.

ARAÇLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın sırasında otomobillerden art arda patlama sesleri yükseldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

İTFAİYE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Bir araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde kısmi hasar oluştu.

ALEVLER İNTERNET PANOSUNU DA YAKTI

Yangında araçların yanında bulunan internet panosu da alev aldı. Küle dönen panonun yenilenene kadar mahallede internet hizmetinin kesik kalacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.