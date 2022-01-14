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Eyüpsultan’da bariyerlere giren lüks araç paramparça oldu!

Eyüpsultan’da bariyerlere giren lüks araç paramparça oldu!
14.01.2022 08:39

OTOMATİK OYNAT

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Eyüpsultan’da bir lüks otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Lüks otomobil kazanın etkisi ile hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.

Yaşam Videoları

Kaza, bugün 03.15 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası önünde gerçekleşti. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil Hasdal Kışlası önünde bulunan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi taksiye binip olay yerinden kaçtı.



LÜKS OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kazayı gören Hasdal Kışlasındaki askeri görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Trafik polisi ekipleri trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.

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