Eyüpsultan’da bir lüks otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Lüks otomobil kazanın etkisi ile hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.