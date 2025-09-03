PODCAST CANLI YAYIN

Evini ateşe verdi! Yarı çıplak izledi: “Gençliğimi de burada yaktım”

Antalya’da Mesut Can Y. (30), dedesinden miras kalan evi üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yarı çıplak şekilde sokağa çıkan genç, yolun karşısına geçip tabureye oturarak alevleri izledi. Polislerin sorusu üzerine ise “Evi ben yaktım, gençliğimi de burada yaktım” dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., dedesinden kalan evde benzin dökerek yangın çıkardı. Ardından yarı çıplak halde dışarı çıkan genç, yolun karşısına geçerek tabureye oturdu ve yangını izlemeye başladı.

Arkadaşı Yaralandı, Komşular Müdahale Etti

Yangın sırasında evde bulunan arkadaşı, alevlerden kaçmaya çalışırken elinden ve bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen yaralı, olayın şokunu yaşarken, çevredeki esnaf alevlerin yan taraftaki kömür dükkanına sıçramaması için hortumlarla su sıkarak müdahale etti.

"Gençliğimi de Burada Yaktım"

İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına aldığı yangını karşıdan izleyen Mesut Can Y., polislerin "Yangın nasıl çıktı?" sorusuna, "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" diyerek cevap verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mesut Can Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mahalleli Üzgün

Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizin korunması gerekiyor. Böyle bir olay bizi derinden yaraladı" dedi.

