Ev yangınında anne yaşamını yitirdi kızı yaralı kurtuldu

MÜSTAKİL EVDE YANGIN: ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

Sultanbağı Mahallesi'nde Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYŞE SARI YANIKLARLA KENDİ İMKÂNLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Yoğun dumandan etkilenen ve elleri ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi çabasıyla evden çıkmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ZEKİYE SARI'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alıp söndürmesinin ardından evde yapılan incelemede Zekiye Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından Sarı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.