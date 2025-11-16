Eskişehir’de kavşakta çarpışma: 6 yaralı!

Soruşturma sürüyor Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

6 kişi hastanelere kaldırıldı Kazada 1'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavşakta çarpıştılar Kaza, Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı ile Aydınlar Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AT 088 plakalı otomobil bulvar üzerinde ilerlediği sırada, Aydınlar Sokak'tan yola çıkmaya çalışan 26 AJK 595 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.