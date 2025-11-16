PODCAST CANLI YAYIN
Eskişehir’de kavşakta çarpışma: 6 yaralı!

Eskişehir’de kavşakta çarpışma: 6 yaralı!

Eskişehir’de otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1’i çocuk 6 kişi hafif yaralandı, yaralılar kentteki iki hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kavşakta çarpıştılar
Kaza, Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı ile Aydınlar Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AT 088 plakalı otomobil bulvar üzerinde ilerlediği sırada, Aydınlar Sokak'tan yola çıkmaya çalışan 26 AJK 595 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

6 kişi hastanelere kaldırıldı
Kazada 1'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle