Eskişehir'de firari hükümlü, çatı izolasyonunda saklanırken yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Polisin 'Teslim ol' çağrılarına cevap vermeyen A.A.'nın yakalanması için Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren Özel Harekat ekipleri, A.A.'yı evin çatısındaki izolasyon malzemeleri arasında gizlenirken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.