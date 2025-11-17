Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı

Dört ilde eş zamanlı operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel kadın yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel sektör çalışanları, ev hanımları ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital materyaller ve para ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile Türk lirası ve döviz cinsinden paraya el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

5 tutuklama, 8 yurtdışı yasağı, 3 ev hapsi

Mahkeme, 16 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına karar verdi. Sekiz şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı konuldu, üç kişi ise ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.