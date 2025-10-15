Esenyurt’ta trafik tartışması kaza ile sonuçlandı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir sürücüsü aynı yönde seyir halinde olan başka bir sürücü ile tartışmaya başladı. Küfür eden sürücü tartışma sırasında yan yoldan çıkan servis minibüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yolun diğer şeridine geçen araç yan yatarak sürüklendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı kameraya yansıdı.