Esenyurt’ta trafik tartışması kaza ile sonuçlandı

İstanbul Esenyurt’ta seyir halinde olan bir sürücü trafikte başla bir şoförle tartışmaya başladı. Sinirden gözü döne adam yan yoldan çıkan servis minibüsünü fark etmeyerek çarptı. Araç takla atıp yan yatarken, kaza anı da kameraya yansıdı.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir sürücüsü aynı yönde seyir halinde olan başka bir sürücü ile tartışmaya başladı. Küfür eden sürücü tartışma sırasında yan yoldan çıkan servis minibüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yolun diğer şeridine geçen araç yan yatarak sürüklendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı kameraya yansıdı.

