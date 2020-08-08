Esenler'de İSKİ'ye kazı isyanı: Maaşları ödenmeyen işçiler işi bıraktı!

08.08.2020 15:07

Son dakika haberine göre, Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirkten mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, çalışanların İSKİ'den maaşlarını alamaması sebebiyle kazı çalışmasının uzun sürdüğünü ileri sürdü.

İstanbul Esenler Tuna Mahallesi 721 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce kanalizasyon borusu döşemek için başlayan çalışmalar bir türlü bitmedi. Çalışmaların aralıklarla yapıldığını belirten mahalle sakinleri, İSKİ tarafından kazılıp kapatılan yerlerin bir daha kazılacağının söylendiğini iddia etti.









Kazı yapılan sokaktaki binalarda çatlaklar olduğu da görüldü. Kazılan noktaların önlem alınmadan açık bırakıldığı sokakta, çocukların oyun oynarken çukura düştüğü iddia edildi. Mahalle sakinleri, çalışanların İSKİ'den maaşlarını alamaması sebebiyle kazı çalışmasının uzun sürdüğünü ileri sürdü.







"MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İÇİN İŞİ BIRAKTILAR"

Mahalle sakini Emre Yaşar, "Ortalama bir ay oldu burada çalışma yapıyorlar. Çalışanlar normal çalışırken, bir hafta sonra maaşlarını alamadıkları sebebiyle işi bıraktılar. Bir iki gün çalışmadılar ondan sonra tekrar başladılar. Dün de bir haber geldi. Sol taraftaki binaların hiçbirinin kanalizasyonu olmadığından dolayı tekrardan kazacaklarmış. Bir daha yeniden iş çıkartacaklar. Daha önce kazdıkları binaların kanalizasyon borularını döşememişler. Bu yüzden tekrar kazacaklar." diye konuştu.