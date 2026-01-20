Esenler'deki İETT otobüs kazası havadan görüntülendi!

İstanbul'un Esenler ilçesinde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Uludağ Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce Kaldırıma Çıktı, Sonra Otoparka Girdi

Hızla savrulan otobüs, önce kaldırıma çıktı ardından yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak hizmet veren bir işletmeye daldı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen kazada, otoparkta park halinde bulunan çok sayıda lüks araç ezilerek hurdaya dönerken işletme alanında da büyük hasar oluştu.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Büyük

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Olay yerindeki dehşet verici manzara ve otobüsün otoparka girdiği anların yarattığı tahribat havadan görüntülendi.

Güzergah: İkitelli Garajı – Taksim (89C Hattı)

Konum: Esenler Uludağ Caddesi

Durum: Yaralı yok, çok sayıda araçta ağır maddi hasar var.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve güvenlik çalışmaları sürerken, kazaya karışan otobüsün kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.