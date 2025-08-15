Erzurum’da arazi kavgası! Bıçaklı ve sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki köyde uzun süredir devam eden sınır tartışması, tarafların yeniden karşı karşıya gelmesiyle yeniden alevlendi. Sözlü atışmayla başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır, 1'inin ise hafif olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için bölgede devriye faaliyetleri artırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İki aile arasındaki kavga, köydeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.