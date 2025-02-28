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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 17:23

Elazığ’da Kovancılar-Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Bingöl karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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