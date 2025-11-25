PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ'da römorka çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

Elazığ’da traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobil, alev topuna döndü. Feci kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil, aynı istikametteki bir traktörün römorkuna arkadan çarparak alev aldı. Araçta bulunan yolcular kendilerini dışarı atarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

