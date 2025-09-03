PODCAST CANLI YAYIN

Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü B.K. yaralandı.

Edirne'de kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 YT 7998 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

