Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu’nda polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Hiranur'un öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne-Havsa yolu Kırklareli kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 YT 7998 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı.