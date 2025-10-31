PODCAST CANLI YAYIN
Düzce’de taksi motosiklete çarptı! Kaza anı kamerada

Düzce’de bir taksinin arkadan çarptığı motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce'nin Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 81 DZ 992 plakalı motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken aniden frene bastı. Arkadan gelen E.K. yönetimindeki 81 T 1179 plakalı taksi, duramayarak motosiklete çarptı.

2 Kişi Yola Savruldu

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ve arkasında bulunan yolcu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin aniden durduğu, taksinin de çarpışmanın ardından savrulduğu görülüyor.

