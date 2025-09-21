Diyarbakır’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kazayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi çevre yolu kavşağında iki otomobil çarpıştı. Sürücülerin kimliği ve araç plakaları öğrenilemedi.