Diyarbakır’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çevre yolundaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi çevre yolu kavşağında iki otomobil çarpıştı. Sürücülerin kimliği ve araç plakaları öğrenilemedi.
ALTI KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kazayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.