PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çevre yolundaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi çevre yolu kavşağında iki otomobil çarpıştı. Sürücülerin kimliği ve araç plakaları öğrenilemedi.

ALTI KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bunlar da Var

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle