Diyarbakır'da 269 kilo esrar ele geçirildi
13 Eylül 2025 10:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar ham maddesinin imha edildiğini, gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı.
