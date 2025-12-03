Depoda saklanan kaçak göçmenler için kişi başı 4 bin dolar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenleri saklayıp, daha sonra Avrupa'ya göndermek üzere taşıdığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Polis, süreci organize eden M.E.'nin, Suriye'deki bazı kişilerle bağlantı kurduğunu ve bu kişiler aracılığıyla kaçak göçmenleri bulduğunu tespit etti. Şanlıurfa'daki organizatörlerden H.A.'nın sınırda karşıladığı göçmenleri şoför İ.G.'nin aracıyla taşıdığı, S.U.'nun da depo olarak kullandığı binada sakladığı saptandı. Ekipler, 6 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

2'Sİ KADIN 35 GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de operasyon başlattı. Çetenin elebaşı M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da gözaltına alınırken, H.A. Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak isterken polisin takibiyle yakalandı. Ayrıca şüphelilerin deposunda ve araçlarında; Suriye uyruklu 2'si kadın 35 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilerin, göçmenlerden kişi başı 4 bin dolar aldıkları belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., H.A., S.U. ve İ.G. tutuklandı. Yakalanan 35 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.