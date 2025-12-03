D-100’de makas atan otomobil takla attı
D-100’de makas faciası! Bostancı–Kozyatağı yönünde kontrolden çıkan araç takla attı: Hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
"MAKAS" İDDİASI: OTOMOBİL TAKLA ATTI
D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde ilerleyen 34 DLL 343 plakalı otomobilin makas atarak seyrettiği iddia edildi. Sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç takla attı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN YARALI ÇIKARILDI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
D-100 KISA SÜRELİ KAPANDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.