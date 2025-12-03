PODCAST CANLI YAYIN
D-100’de makas atan otomobil takla attı

D-100’de makas atan otomobil takla attı

D-100’de makas faciası! Bostancı–Kozyatağı yönünde kontrolden çıkan araç takla attı: Hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

"MAKAS" İDDİASI: OTOMOBİL TAKLA ATTI

D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı istikametinde ilerleyen 34 DLL 343 plakalı otomobilin makas atarak seyrettiği iddia edildi. Sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç takla attı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN YARALI ÇIKARILDI

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü K.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

D-100 KISA SÜRELİ KAPANDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle