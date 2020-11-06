Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD seçimleriyle ilgili A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'de yapılan başkanlık seçimleri ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Oktay, "Adaylardan yana tercihimiz yok, dışarıdan takip ediyoruz." derken, "Türkiye'de iktidarın belirlenmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Yarımdıcısı, "Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır." dedi. Oktay ayrıca kentsel dönüşüm ile ilgili de önemli konulara değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Adaylardan yana tercihimiz yok, dışarıdan takip ediyoruz." dedi. Oktay, "Türkiye'de iktidarın belirlenmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Adaylardan yana tercihimiz yok, dışarıdan takip ediyoruz. Türkiye'de iktidarın belirlenmesine asla müsaade etmeyiz.

FETÖ elebaşının ABD'den istememiz gibi doğal bir şey olamaz. Terör örgütü YPG/PKK konusunda hassasiyetiniz gözetilmeli.

Seçim sistemiyle ilgili sıkıntıyı dışarıdan gözlemliyoruz.

ABD İLE YENİ DÖNEMDE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

S-400 yaptırım konusunda bir gerekçe olamaz. Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır.

İZMİR'DEKİ 6,6'LIK DEPREM

Can ve mal üzerinden siyaset yapmayız ve yaptırmayız. Afet konusunda dünyada en iyi sistemlerden birini kurduk.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM NE?

Yeni yönetmeliğe göre yapılan binanın yıkılma şansı yok. Dönüştürülmesi gereken 6 milyon 700 bin konut var. Okullar başta olmak üzere kamu binaları güçlendiriliyor. 1 yıl içinde İzmirlilere muhteşem binalar teslim edeceğiz. Kimin kusuru varsa bedelini ödeyecek.